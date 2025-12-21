El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 21 de diciembre de 2025

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 21 de diciembre, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos que tenderán a poco nubosos durante la tarde, así como posibles precipitaciones débiles o moderadas que remitirán a partir del mediodía, pudiendo ser localmente persistentes en el norte montañoso.

Asimismo, la cota de nieve se situará de 1.400 a 800 metros, y podrán registrarse heladas débiles en las zonas de sierra, siendo moderadas las mismas en Gredos.

Las temperaturas experimentarán descensos, algo que podrá ser localmente notable en las mínimas en el norte de la región. De ese modo, en Badajoz los termómetros oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima, y en Cáceres entre 4 y 9 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del suroeste y oeste, de flojos a moderados, a lo largo de la jornada.