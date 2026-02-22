El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 22 de febrero de 2026

Archivo - Acueducto de Los Milagros de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 22, cielos pocos nubosos o despejados, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales.

Asimismo, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, de manera que los termómetros oscilarán entre los 4 y los 21 grados en Badajoz, así como entre los 4 y los 19 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente este o variables, flojos.