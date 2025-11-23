El tiempo en Extremadura hoy domingo, 23 de noviembre de 2025

Archivo - Un hombre pasea abrigado por la calle en un día de frío. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 23, cielos con intervalos de nubes medias y altas que tenderán a nubosos en el norte de la región durante la segunda mitad de la jornada.

Tampoco se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en zonas de montaña, con brumas y bancos de niebla al final del día.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso, siendo este más acusado en las mínimas en el extremo norte. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 3 y los 18 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 3 y los 15 grados en la de Cáceres.

Asimismo, el viento soplará del suroeste al oeste, flojo en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).