El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 26 de octubre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 26 de octubre, en Extremadura, cielos nubosos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones que podrán ser localmente moderadas y con tormenta.
Las temperaturas irán en descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 24 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 14 y 21 grados.
Por su parte, los vientos soplarán de componente noroeste o variable, flojos en general.