El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 26 de octubre de 2025

   MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 26 de octubre, en Extremadura, cielos nubosos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones que podrán ser localmente moderadas y con tormenta.

   Las temperaturas irán en descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 24 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 14 y 21 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán de componente noroeste o variable, flojos en general.

