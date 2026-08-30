El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 30 de agosto de 2026

Archivo - Cielo despejado con algunas nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 30 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ligero ascenso.

El tiempo será estable en la región, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados en Badajoz, donde las mínimas serán de 16 grados. En la capital cacereña, los termómetros llegarán a marcar los 31 grados, con 16 grados de mínima igualmente.

En cuanto al viento, este será variable, con predominio de componente oeste y soplará flojo por lo general.