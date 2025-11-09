El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 9 de noviembre de 2025

Archivo - Cielo con nubes. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 9 de noviembre, cielos con nubes altas, así como posibles brumas o bancos de niebla dispersos a primera hora de la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas permanecerán sin cambios, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 5 y los 20 grados, y entre los 4 y los 17 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán variables flojos, según la predicción de la Aemet.