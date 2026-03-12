El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 12 de marzo de 2026

Archivo - Cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 12, cielos poco nubosos o despejados, así como posibles brumas y bancos de niebla matinales.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero a moderado ascenso, y oscilarán entre los 5 y los 22 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 19 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.