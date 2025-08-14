El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 14 de agosto de 2025

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 14 de agosto, en Extremadura, cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en el norte.

Temperaturas mínimas con ligeros cambios, salvo en el extremo norte en ascenso moderado, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 23 grados de mínima y 43 de máxima y en la de Cáceres entre 25 y 40 grados. .

Por su parte los vientos soplarán variables, con predominio de componente sur por la tarde, flojos con intervalos de moderados.