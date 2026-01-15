El tiempo en Extremadura hoy jueves, 15 de enero de 2026

Archivo - Un charco de agua en un día lluvioso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 15 de enero, en Extremadura, intervalos de nubes bajas aumentando a nuboso o cubierto, con lluvias débiles o moderadas desplazándose de oeste a este, así como se esperan brumas y nieblas matinales.

Temperaturas en ligero descenso, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 3 grados de mínima y 12 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 4 y 10 grados.