El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 16 de abril de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este jueves, 16 de abril, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar brumas y algún banco de niebla matinal aislado.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas estarán en ligero o moderado ascenso, más acusado en el sur. Así, los termómetros oscilarán entre los 28 y los 8 grados en Badajoz y entre los 9 y 26 en Cáceres.

Asimismo, durante la jornada de jueves predominarán los vientos variables, flojos en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).