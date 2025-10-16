El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 16 de octubre de 2025

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 16 de octubre, en Extremadura, intervalos nubosos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en el este y sur, algunos de los cuales pueden ser fuertes, sin descartarlos en el resto.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso o sin cambios y las máximas en ligero descenso en el sur y sin cambios en el norte, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 15 grados de mínima y 32 de máxima y en Cáceres entre 16 y 29 grados.

Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, con probables rachas fuertes en zonas de tormenta, según la predicción de la Aemet.