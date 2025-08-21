El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 21 de agosto de 2025

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 21 de agosto, en Extremadura, cielo poco nuboso o despejado, sin descartar alguna nube de evolución en el norte montañoso o extremo oriental.
Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ligero ascenso, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 16 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres entre 18 y 33 grados.
Por su parte, los vientos soplarán del norte y oeste, flojo con intervalos de moderado.