El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 23 de abril de 2026

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MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 23 de abril, cielos poco nubosos con nubes medias y altas, y con aumento de la nubosidad en la segunda mitad del día, con nubes de evolución, y probabilidad de chubascos dispersos que pueden ir con tormenta.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un ascenso moderado.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 29 grados en Badajoz, así como entre los 12 y los 28 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur o variables, flojos con intervalos de moderados, más intensos en zonas de tormenta, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.