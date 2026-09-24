El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 24 de septiembre de 2026

Archivo - Un joven bebe agua de una fuente. - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este jueves, 24 de septiembre, cielos poco nuboso o despejado con temperaturas máximas significativamente altas en el extremo occidental del valle del Guadiana.

Los termómetros se mantendrán sin cambios, de modo que se moverán entre los 38 grados de máxima y 15 de mínima en Badajoz, y los 36 y 16 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará variable, tendiendo de componente oeste, flojo con intervalos moderados, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.