El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 25 de diciembre de 2025

MÉRIDA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 25 de diciembre, en Extremadura, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, mientras que la cota de nieve se situará entre los 800 y 1.200 metros.

Se prevén además heladas débiles dispersas en zona de montaña, y viento variable o del norte que será de carácter flojo en general.

Las temperaturas se mantendrán en ligero o moderado descenso, y las mínimas se darán al final del día, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre dos grados de mínima y 12 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 2 y 9 grados.