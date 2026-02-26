El tiempo en Extremadura hoy jueves, 26 de febrero de 2026

Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 26 de febrero, cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso.

De esta forma, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 23 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 21 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente variable, con escasa intensidad, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.