El tiempo en Extremadura hoy jueves, 26 de febrero de 2026

Publicado: jueves, 26 febrero 2026 5:32
   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 26 de febrero, cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso.

    De esta forma, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 23 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 21 grados en Cáceres.

    Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente variable, con escasa intensidad, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

