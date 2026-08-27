El tiempo en Extremadura para hoy jueves 27 de agosto de 2026

Archivo - Cielos nubosos.
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Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 27 agosto 2026 5:31
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    MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 27 de agosto, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos a nuboso, tendiendo a poco nuboso al final del día, con precipitaciones débiles en general, sin descartar algún chubasco principalmente en la mitad norte.

   Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado, más acusado en las máximas en la mitad oriental, de modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 28 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 15 y los 24 grados.

   Por su parte, el viento soplará del suroeste y sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte en el extremo norte.

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