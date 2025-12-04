El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 4 de diciembre de 2025

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 4, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, débiles en general, preferentemente en la primera mitad del día.

Asimismo, la cota de la nieve se situará de 1.800 a 2.000 metros bajando a 1.500; y no se descartan brumas y bancos de niebla, más probables en zonas de sierra.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero a moderado ascenso, y oscilarán entre los 7 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste al oeste, flojos a moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.