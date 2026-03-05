El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 5 de marzo de 2026

Archivo - Cielo nuboso - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 5 de marzo, intervalos nubosos aumentando a nubosos, con precipitaciones durante la segunda mitad del día, más frecuentes en el norte, donde podrían ir con tormenta.

Asimismo, tampoco se descartan algún chubasco disperso a primera hora en zonas de montaña del norte y extremo sur.

Las temperaturas estarán en descenso, menos las mínimas en el tercio sur, que permanecerán sin cambios, de manera que los termómetros oscilarán entre los 8 y los 19 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 7 y los 16 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables tendiendo a componente oeste, flojos en general, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).