El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 12 de enero de 2026

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 12, cielos con intervalos nubosos, así como abundante nubosidad media y alta, sin descartar alguna precipitación débil dispersa y ocasional, principalmente en el norte de la región.

Del mismo modo, podrán registrarse brumas y bancos de nieblas matinales asociados a esa nubosidad baja.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios en el sur, mientras que ascenderán en el norte. Por su parte, las máximas irán en ligero descenso en el norte y en ascenso en el sur. Así, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 12 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región tendiendo a componente sur, flojos con intervalos de moderados en las horas centrales del día, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.