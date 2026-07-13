El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 13 de julio de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 13 de julio de 2026, cielos poco nubosos o con nubes altas, sin descartar alguna nube media por la tarde.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas permanecerán, por lo general, sin cambios o con ligeros ascensos en las máximas. De esta forma, los termómetros irán de los 33º a los 16º grados en Badajoz y de los 32º a los 16º en Cáceres.

En cuanto al viento, predominará el de componente oeste o variable, y será de carácter flojo o moderado.