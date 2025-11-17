El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 17 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 17, cielos nubosos o cubiertos con chubascos y algunas tormentas, tendiendo en Cáceres a disminuir la nubosidad y precipitaciones durante el día y en Badajoz por la noche.

Tampoco se descartan brumas y bancos de niebla que serán más probables en las zonas de sierra de la región, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente en Badajoz y subirán levemente en Cáceres. Así, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 18 grados en la capital pacense, y entre los 8 y los 15 grados en la cacereña.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur girando a norte y nordeste, flojos en general.