El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 20 de octubre de 2025

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. Imagen de archivo
Archivo - Cielo nuboso en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 20 octubre 2025 5:31

   MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 20 de octubre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos por la mañana, con probabilidad de alguna precipitación ocasional, especialmente, en la mitad norte de la región. No obstante, durante la tarde predominarán los cielos con nubes altas.

    Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso en la mitad norte, mientras que las máximas bajarán. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre 15 grados de mínima y 26 de máxima y en Cáceres entre 14 y 23 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán del suroeste y oeste, flojos o moderados, según la predicción de la Aemet.

Contador