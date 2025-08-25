El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 25 de agosto de 2025

Archivo - Intervalos de nubes en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 25 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos, con nubosidad alta por la mañana y algunas nubes de evolución diurna por la tarde en el extremo sur y este.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 18 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres entre 19 y 35 grados.

Por su parte, los vientos soplarán flojos y de dirección variable.