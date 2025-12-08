El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 8 de diciembre de 2025

Archivo - Cielos con nubes. Imagen de archvio - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 8, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, que podrán generar brumas y bancos de niebla, así como intervalos nubosos en el norte montañoso, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ligero descenso y las máximas se mantendrán igual o ascenderán sutilmente. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 16 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables con predominio de la componente sur, flojos en general.