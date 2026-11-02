El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 2 de noviembre de 2026

Archivo - Dos personas pasean por un parque. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 2 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados, con nubes altas por la tarde en la mitad norte de la región.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios hacia el sur y en ligero o moderado descenso en el norte, una variación que será más acusada en las mínimas. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 26 y los 7 grados; en Cáceres, se moverán entre los 22 y los 7 grados.

Por otro lado, el viento soplará flojo y será variable, con predominio de la componente este, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).