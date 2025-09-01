El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 1 de septiembre de 2025

Archivo - Cielos poco nubosos. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 1, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubosidad, principalmente en el norte.

Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado descenso, mientras que las máximas se mantendrán igual o descenderán ligeramente. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 30 de máxima en Badajoz, y entre los 13 y los 26 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.