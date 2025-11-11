El tiempo en Extremadura para hoy martes, 11 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 11, intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil, preferentemente en zonas de montaña, mientras que en el resto predominarán las nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero o moderado ascenso, y oscilarán entre los 8 y los 22 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 19 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables o del sureste, flojos con algún intervalo moderado, más intenso en zonas de montaña del norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.