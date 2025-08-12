El tiempo en Extremadura para hoy martes, 12 de agosto de 2025

El termómetro de una farmacia indica 39º C en Mérida. Imagen de archivo - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 12 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos por la mañana, aumentando la nubosidad con nubes medias, altas y de evolución diurna, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de sierra.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas con pocos cambios, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 21 grados de mínima y 43 de máxima, y en la de Cáceres entre 24 y 42 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables flojos a moderados, con rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.