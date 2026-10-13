El tiempo en Extremadura para hoy martes, 13 de octubre de 2026

Cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este martes, 13 de octubre, Extremadura registre cielos poco nubosos o despejados o con nubes altas.

Además, no se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales en el oeste, mientras que los vientos soplarán variables, flojos.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ascenso y las máximas en ascenso, de manera que los termómetros en Badajoz se moverán entre los 32 y los 13 grados y en Cáceres entre los 29 y los 14 grados.