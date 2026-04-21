El tiempo en Extremadura para hoy martes, 21 de abril de 2026

Archivo - Paisaje en un día soleado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 21, intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, y oscilarán entre los 14 y los 34 grados en Badajoz, así como entre los 15 y los 30 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste, flojos con intervalos más intensos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.