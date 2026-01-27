El tiempo en Extremadura para hoy martes, 27 de enero de 2026

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 27, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, persistentes en muchas zonas, aunque las principales acumulaciones se esperan en el norte. Tenderán a remitir a medida que avance la tarde.

Asimismo, la cota de nieve bajará hasta unos 1.000 metros al final de la jornada; y se acumularán algunas heladas débiles en el norte montañoso.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, menos las mínimas en el norte, que variarán poco. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 12 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste, con rachas fuertes y muy fuertes por la mañana, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.