El tiempo en Extremadura para hoy martes, 30 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de una carretera aragonesa en un día de niebla. - EUROPA PRESS
Publicado: martes, 30 diciembre 2025 5:33
   MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 30 de diciembre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con brumas y nieblas, más probables en los valles de los grandes ríos y que localmente pueden ser densas y persistentes.

    Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, condicionadas en algunas zonas a las nieblas, y no se descartan heladas débiles dispersas, más probables en las zonas de montaña del norte.

   Así, en Badajoz, los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 12 de máxima, y en Cáceres lo harán entre 2 y 12 grados, mientras que los vientos soplarán a lo largo de la jornada variables, flojos.

