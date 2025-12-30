El tiempo en Extremadura para hoy martes, 30 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de una carretera aragonesa en un día de niebla. - EUROPA PRESS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 30 de diciembre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con brumas y nieblas, más probables en los valles de los grandes ríos y que localmente pueden ser densas y persistentes.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, condicionadas en algunas zonas a las nieblas, y no se descartan heladas débiles dispersas, más probables en las zonas de montaña del norte.

Así, en Badajoz, los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 12 de máxima, y en Cáceres lo harán entre 2 y 12 grados, mientras que los vientos soplarán a lo largo de la jornada variables, flojos.