El tiempo en Extremadura para hoy martes, 9 de junio de 2026

Archivo - Cielos despejados con nubes de evolución en el Valle del Jerte. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura continuará este martes, 9 de junio, con cielos poco nuboso o despejado, aunque se espera nubosidad de evolución en zonas de sierra del norte y este.

La temperaturas, por su parte, se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, de modo que en Badajoz, los termómetros se moverán entre los 16 y los 36 grados, mientras que en Cáceres, oscilarán entre los 18 y los 33 grados.

El viento soplará de componentes oeste y norte, flojo o moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.