El tiempo en Extremadura para hoy martes, 5 de mayo de 2026

Archivo - Cielos poco nubosos en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 5 de mayo, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde con nubosidad de evolución. Asimismo, no se descarta alguna precipitación débil ocasional en el norte montañoso.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, localmente moderado en el sur, y las máximas experimentarán ligeros cambios. En Badajoz, el termómetro alcanzará los 22 grados de máxima y los 8 de mínima, mientras que en Cáceres los valores se moverán entre 20 de máxima y 8 de mínima.

Por último, el viento soplará del noroeste, flojo o moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).