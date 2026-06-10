El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 10 de junio de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura continuará este miércoles, 10 de junio, con cielos poco nuboso o despejado y temperaturas sin grandes cambios.

De esta forma, en Badajoz los termómetros se moverán entre los 18 y los 37 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 17 y los 34 grados.

El viento soplará del norte y noroeste flojo, con intervalos de moderado en el norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.