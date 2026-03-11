El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 11 de marzo de 2026

Archivo - Sol y nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 11, cielos poco nubosos con intervalos nubosos, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso en el norte y permanecerán sin cambios en el sur, mientras que las máximas sufrirán un moderado aumento, que podrá ser localmente notable.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 20 grados en Badajoz, así como entre los 4 y los 17 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del nordeste o variables, flojos.