El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 18 de marzo de 2026

Archivo - Nubes en el acueducto de Los Milagros de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 18 de marzo, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas, más probables en el oeste, y por la tarde alguna tormenta.

Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso, con termómetros oscilarán entre los 10 y los 22 grados en Badajoz; y entre los 10 y los 19 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará entre el sur y el este, flojo con intervalos de moderado, según la previsión que avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).