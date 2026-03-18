El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 18 de marzo de 2026

Archivo - Nubes en el acueducto de Los Milagros de Mérida.
Archivo - Nubes en el acueducto de Los Milagros de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 5:31
Seguir en

   MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 18 de marzo, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas, más probables en el oeste, y por la tarde alguna tormenta.

   Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso, con termómetros oscilarán entre los 10 y los 22 grados en Badajoz; y entre los 10 y los 19 grados en Cáceres.

   Por su parte, el viento soplará entre el sur y el este, flojo con intervalos de moderado, según la previsión que avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Contador

Contenido patrocinado