Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 18, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, que podrán ser localmente persistentes, especialmente en zonas de montaña del norte.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero descenso en la mitad norte, y en ligero o moderado ascenso en la mitad sur. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 15 y los 20 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste y oeste, con probabilidad de rachas fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.