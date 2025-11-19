El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 19 de noviembre de 2025

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 19 de noviembre, cielos con predominio de nubes altas, sin descartarse brumas y nieblas matinales y algunas heladas débiles en zonas altas de montaña del norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   Las temperaturas continúan en descenso, de modo que los termómetros oscilarán entre los 4 y los 17 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 4 y los 14 grados en la de Cáceres.

