El tiempo para en Extremadura para hoy miércoles, 26 de noviembre de 2025

Cielos nubosos en Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 26 de noviembre de 2025, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, y viento de carácter variable, con predominio de componente norte, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero o moderado descenso, y las máximas se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 4 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 4 y 13 grados.

Además, no se descartan heladas débiles en cotas altas del extremo norte.