El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 8 de abril de 2026

Archivo - Un charco de agua en un día lluvioso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este miércoles, 8 de abril, cielo nuboso, tendiendo a abrirse claros por la tarde hacia el suroeste, con lluvias y chubascos que serán más frecuentes e intensos y con tormenta en la mitad oriental.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado o notable descenso, de modo que los termómetros oscilarán entre 4 y 19 grados en Badajoz, y entre 9 y 16 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará de componentes sur y este, flojo o moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.