El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 8 de julio de 2026

Joven bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 8 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, localmente moderado, y las máximas sin cambios, de tal forma que en Badajoz oscilarán entre 18 grados de mínima y 42 de máxima, y en Cáceres entre 20 y 40 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables, con predominio del oeste y suroeste, flojos con algún intervalo de moderado, según la predicción de la Aemet.