El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 8 de julio de 2026

Joven bebiendo agua en una fuente
Joven bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 5:31
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   MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 8 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas.

   Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, localmente moderado, y las máximas sin cambios, de tal forma que en Badajoz oscilarán entre 18 grados de mínima y 42 de máxima, y en Cáceres entre 20 y 40 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán variables, con predominio del oeste y suroeste, flojos con algún intervalo de moderado, según la predicción de la Aemet.

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