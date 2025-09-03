El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 3 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, y viento con predominio de la componente oeste, de carácter flojo en general

Las temperaturas registrarán un ligero o moderado ascenso, que será más acusado en las máximas, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 15 grados de mínima y 33 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 15 y 32 grados.