El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 24 de enero de 2026

Una pisada en la nieve - Gabri Solera - Europa Press

MÉRIDA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 24 de enero, en Extremadura, cielos nubosos o muy nuboso con precipitaciones débiles, mientras que la cota de la nieve se sitúará en 600 metros, aunque irá subiendo durante el día a 1.000 y 1.200 metros.

Las temperaturas irán en descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 3 y 10 grados.

Se prevén además heladas débiles a moderadas en áreas de montaña del norte, y probabilidad de ellas en otras zonas de sierra, mientras que el viento soplará del oeste y suroeste, de carácter moderado con rachas fuertes.