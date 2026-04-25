El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 25 de abril de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 25 abril 2026 5:31
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   MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 25, intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones que pueden ir con tormenta, principalmente en zonas del norte montañoso y oeste.

   En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso en las mínimas y un pequeño aumento en las máximas. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 10 y los 29 grados en Badajoz, así como entre los 12 y los 25 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos del noreste, según la predicción anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

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