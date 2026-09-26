El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 26 de septiembre de 2026

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MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este sábado, 26 de septiembre, predominio de cielos con nubes altas y alguna nube media por el suroeste durante la tarde.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que podrá se localmente moderado en las mínimas en el suroeste, de modo que los termómetros oscilarán entre los 37 grados de máxima y 14 de mínima en Badajoz, y los 35 y 18 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará variable, en general flojo, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.