El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 30 de agosto de 2025

MÉRIDA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 30, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, así como temperaturas en ligero o moderado ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 34 de máxima en Badajoz, así como entre los 17 y los 32 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.