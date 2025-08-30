El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 30 de agosto de 2025

Publicado: sábado, 30 agosto 2025
   MÉRIDA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 30, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, así como temperaturas en ligero o moderado ascenso.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 34 de máxima en Badajoz, así como entre los 17 y los 32 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

