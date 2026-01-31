El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 31 de enero de 2026

Archivo - Helada, frío, clima, hielo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 31 de enero, en Extremadura cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa, y alguna helada débil en zonas de montaña del norte.

El viento soplará de componente oeste, moderado con rachas fuertes o muy fuertes en la primera mitad del día, que serán más probables en el extremo norte.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 6 y 13 grados.