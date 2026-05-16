El tiempo en Extremadura para hoy sábado, día 16 de mayo de 2026

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MÉRIDA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 16, cielos poco nubosos, así como temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 22 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio del noroeste, flojos con intervalos de moderados.